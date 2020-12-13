رئيس غرفة صناعة الأدوية: فاكسيرا مجهز بالكامل لتصنيع جميع لقاحات كورونا ماعدا فايزر

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن مصنع المصل واللقاح «فاكسيرا» مجهز وعلى استعداد كامل لتصنيع لقاحات كورونا كافة، ما عدا لقاح شركة «فايزر».

وأضاف العزبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن هناك لجنة من منظمة الصحة العالمية توجهت لتفتيش مصنع «فاكسيرا» ومتابعة خطوط الإنتاج.

وأكد أن مصر بها مصانع لإنتاج الثلج الجاف المستخدم في تخزين لقاح «فايزر»، مؤكدًا أن القطاع الخاص لديه القدرة على إنتاج لقاح كورونا، بعد تحديد منظمة الصحة العالمية ذلك.

وأشار رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية إلى أن الهيئة العالمية لتوفير اللقاحات «جافي» توفر اللقاحات بسعر مميز لا يمكن أن يوفره القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تستورد في المرحلة الأولى 20 مليون جرعة من كل الأنواع.