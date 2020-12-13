ديوان المستشارية بألمانيا: الحكومة تعتزم زيادة مساعدات مواجهة كورونا

تخطط الحكومة الألمانية لتوسيع نطاق واضح لمساعدات مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالنسبة للشركات المتضررة، وتخطط أيضا لتخفيف العبء، لاسيما بالنسبة للأوساط التجارية في ظل الإغلاق العام المتوقع للحد من إصابات كورونا.

وجاء في مسودة القرار الخاصة بمشاورات الحكومة والولايات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي أرسلها ديوان المستشارية للولايات صباح اليوم الأحد وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أنه من المقرر زيادة الحد الأقصى لقيمة ما يسمى بمساعدات "التجسير" التي تشمل الفترة بين شهري سبتمبر وديسمبر لمواجهة كورونا من 200 ألف يورو إلى 500 ألف يورو.

ويتم في المسودة اقتراح إغلاق تجارة التجزئة باستثناء متاجر الاحتياج اليومي اعتبارا من الأربعاء القادم 16 ديسمبر وحتى العاشر من يناير.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، كان هناك اتفاق بين وزيري الاقتصادي والمالية الاتحاديين بيتر ألتماير وأولاف شولتس على زيادة المساعدات المالية المخطط لها.

وجاء في المسودة أيضا أنه من المخطط منح الحد الأقصى لمدفوعات مساعدات التجسير بقيمة 500 ألف يورو لشركات متضررة من الإغلاق بشكل مباشر وغير مباشر.