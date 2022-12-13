تنظم دار مجلة الصين اليوم، وشبكة الصين، ومجموعة بيت الحكمة للثقافة، ورعاية المجموعة الصينية للإعلام الدولي، الخميس، ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان "بناء رابطة المصير المشترك بين الصين والدول العربية ودور وسائل الإعلام ومراكز الفكر"، بمشاركة نخبة من المثقفين والمسؤولين والإعلاميين الصينيين والعرب.

وتعقد هذه الندوة من أجل التعريف الشامل بروح المؤتمر الوطني الـ 20 الذي عقده الحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز تنفيذ روح الخطابات المهمة للرئيس الصيني شي جين بينج في القمة الصينية العربية الأولى، وتوسيع النشر الدولي لإنجازات القمة الصينية العربية والقمة الصينية الخليجية، وتعزيز التبادل والتعاون بين وسائل الإعلام ومراكز الفكر الصينية والعربية، وتعزيز التبادلات الشعبية الصينية العربية، وتدعيم بناء مجتمع المصير المشترك الصيني العربي، ومسؤولية مراكز الفكر ووسائل الإعلام في تعزيز التبادلات ودعم العلاقات الصينية العربية.