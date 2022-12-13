ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، على أساس سنوي، بنسبة 71. 1% إلى 3. 424 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 15. 417 مليار درهم في سبتمبر 2021، بزيادة تعادل 15. 7 مليار درهم.



وأرجعت إحصاءات المصرف المركزي، التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 6. 39% لتبلغ 4. 63 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 4. 45 مليار درهم في نفس الشهر 2021.



ووصلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 14. 241 مليار درهم، فيما بلغت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 76. 119 مليار درهم.



وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5% لتبلغ 48. 128 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 38. 122 مليار درهم في نفس الشهر 2021.



وأظهرت إحصاءات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 1. 115 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 1. 6% مقارنة بنحو 5. 108 مليار درهم في نفس الفترة 2021.



ووفق إحصاءات المصرف المركزي، زادت الودائع النقدية إلى 625 مليار درهم في بنمو على أساس سنوي بنسبة 6. 8 % مقارنة بنحو 3. 575 مليار درهم في نفس الفترة عام 2021.