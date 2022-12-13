تجري نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، زيارة لمحافظة الأقصر، تستهلها بلقاء المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر والدكتور ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.



وسيشهد اللقاء مناقشة سير أعمال المشروعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة والوقوف على أهم التحديات التي قد تواجه تنفيذها، ثم يتوجهان عقب ذلك إلى قرية الفارسية بإسنا.



ومن المقرر أن تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الأقصر احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بافتتاح قرية الفارسية مركز إسنا بالأقصر بعد إعادة إعمارها وتطويرها ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.



وكانت أعمال تطوير قرية الفارسية بالأقصر قد بدأت تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي وقعته مؤسسة صناع الخير للتنمية واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي داخل ديوان عام الوزارة قبل عدة أشهر.