أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم حشد 10 آلاف من رجال الشرطة والدرك للتأمين قبيل مباراة فرنسا والمغرب المرتقبة غدا في الدور نصف النهائي لكأس العالم "قطر 2022" .

وقال وزير الداخلية في تصريح أمام الجمعية الوطنية الفرنسية نقلته مجلة "ليكيب" الفرنسية إنه سيتم حشد أيضا 5 آلاف من رجال الشرطة والدرك في باريس والغالبية منهم بالقرب من "الشانزليزيه" ، وذلك خشية من وقوع أعمال شغب في باريس ومحيطها.

وكانت جان دوتسير، عمدة الدائرة الثامنة في باريس ، قد طالبت مؤخرا بإغلاق شارع الشانزليزيه ، وهو الأمر الذي رفضه وزير الداخلية مؤكدا أن الشارع سيكون مفتوحا غدا الأربعاء، مشيرا إلى إغلاق العديد من محطات المترو.

ويستضيف استاد البيت في قطر، غدا الأربعاء، مواجهة نارية بين منتخبي المغرب وفرنسا حامل اللقب في إطار نصف نهائي مونديال 2022.

وتأهل "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي بعد تخطيهم عقبة البرتغال (1-0)، في حين وصل منتخب "الديوك" إلى المربع الذهبي عقب فوزه على منتخب "الأسود الثلاثة" الإنجلتري بنتيجة (2-1).