انتظام أعمال الفرز بـ13 لجنة عامة بالمنيا

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا، عن انتظام أعمال الفرز في 13 لجنة عامة، وسط حضور المندوبين والمراقبين.

وأغلق القضاة المشرفون على اللجان الانتخابية الرئاسية في محافظة المنيا، صناديق الاقتراع، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبدأت مرحلة فرز الأصوات داخل 585 لجنة فرعية، في 13 لجنة عامة، بحضور مندوبي المرشحين.

وبدأ رؤساء اللجان، حصر أصوات الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم في الاقتراع، لفصل الأصوات الصحيحة عن الباطلة، ثم رصد الأصوات الصحيحة لكل مرشح على حدة.

ويقوم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ورؤساء الوحدات المحلية بأعمال الفرز، وتسهيل العمل في اللجان العامة، من خلال غرفة العمليات المركزية.

وشهدت محافظة المنيا على مدار الأيام الـ3 الماضية، إقبالا كثيفا أمام 508 مراكز انتخابية، تضم 585 لجنة فرعية، في 13 لجنة عامة، خصصت لاستقبال 3.6 مليون ناخب، بالإضافة إلى 3 لجان للمغتربين.