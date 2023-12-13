تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

ارتفعت أسعار البطاطس 3 جنيهات لتتراوح بين 8 إلى 14.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 15 إلى 27 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 4.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

وتراجع سعر الفلفل الرومي 3 جنيهات ليترواح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الحامي 1.5 جنيه ليتراوح بين 5 إلى 8.5 جنيه.

ارتفعت أسعار الملوخية جنيهين لتتراوح بين 10 إلى 12 جنيها.

تراجع سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.

استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 40 إلى 45 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

ارتفع سعر البرتقال البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 5 إلى 14 جنيها.

ارتفع سعر الليمون البلدي جنيها ليتراوح بين 7 إلى 12 جنيها.

زاد سعر التين البرشومي جنيها ليتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

وارتفعت أسعار الجوافة جنيها لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

ارتفع سعر الرمان جنيهين ليتراوح بين 13 إلى 26 جنيها.

ارتفعت أسعارالفراولة جنيها لتترواح بين 17 إلى 23 جنيها.

وتراجعت أسعار الكانتالوب جنيها لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.