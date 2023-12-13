رئيس وزراء المجر يجدد معارضته لانضمام سريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، مجددا معارضته لانضمام أوكرانيا بشكل سريع إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان، أمام البرلمان في العاصمة بودابست، إن مثل هذه الخطوة "ستكون لها تداعيات لا يمكن التنبؤ بها، وإنها لن تخدم مصالح المجر أو الاتحاد الأوروبي".

وتحدث رئيس الوزراء، خلال نقاش بشأن مقترح قدمته الحكومة لإصدار قرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى التكتل، وانتقد عدم مناقشة هذا الأمر داخل التكتل.

وتأتي تصريحات أوربان، الذي تربطه علاقات ودية مع روسيا، بعد وقت قصير من قرار المفوضية الأوروبية الإفراج عن نحو عشرة مليارات يورو (8ر10مليار دولار) لصالح المجر، على الرغم من الانتقادات القائمة حاليا بشأن سيادة القانون في البلاد.

ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل غدا الخميس، لمدة يومين، حول توسيع التكتل، حيث يتعين عليهم اتخاذ قرار، بالإجماع، بشأن بدء محادثات انضمام أوكرانيا، وكذلك تقديم مساعدات مالية إضافية لكييف تصل قيمتها إلى 50 مليار يورو.

وهددت حكومة بودابست كثيرا بعرقلة القرارين.