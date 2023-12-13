ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى نحو 2795 جنيها، مقارنة بـ2790 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، وفقا للموقع الإلكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الشعبة، زاد سعر جرام عيار 24 مسجلا 3194 جنيها مقابل 3189 جنيها، وارتفع سعر جرام عيار 18 ليسجل 2395 جنيها مقابل 2390 جنيه، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 40 جنيها ليصل إلى 22360 جنيها، مقارنة بـ22320 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، تتحرك أسعار الذهب في نطاق ضيق في تعاملات، اليوم الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وتوقعات السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة بنسبة 0.09% ليصل إلى 1995 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.03% إلى 1980 دولارا للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار أيضًا بنسبة 0.08% إلى 103.55 نقطة.

ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% -5.50% هذا الأسبوع ويتوقعون فرصة بنسبة 75% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في مايو، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية على إنفستنغ السعودية.

وسوف يتطلع المستثمرون إلى تعليقات باول، التي يمكن أن تلقي مزيدًا من الضوء على توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

قال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive، أنه كان هناك تحول كبير في توقعات السوق فيما يتعلق بتوقعات سعر الفائدة الفيدرالي فى شهر نوفمبر، حيث شهدنا انخفاض الدولار والعوائد إثر ذلك، مما ساعد الذهب، مضيفا "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يريد المبالغة في تأييد وجهة نظر متشائمة لأن توقعات التضخم قد تتغير بعد ذلك".

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر، وفي الـ 12 شهرًا حتى نوفمبر، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% بعد ارتفاعه بنسبة 3.2% في أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن الفيسة الأخري، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.73 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.1% إلى 928.27 دولار ونزل البلاديوم 0.3% إلى 976.42 دولار.