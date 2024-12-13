الكشف على 1300 حالة في قافلة طبية بقرية أبوصالح ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عبر إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وبالتعاون مع مديرية الصحة.

وتستهدف هذه القوافل إيصال الخدمة الطبية الشاملة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار الجهود الحكومية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتحقيق حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، حول تنفيذ قافلة طبية في جزيرة أبوصالح شرق النيل بمركز ناصر يومي الأربعاء والخميس 11 و12 ديسمبر الجاري.

وشملت القافلة 8 عيادات طبية في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام).

وتم الكشف على 1305 مرضى، وصرف العلاج بالمجان. كما تم إجراء 119 تحليل دم، و41 تحليل طفيليات، و9 أشعة عادية، بالإضافة إلى إصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 78 حالة موجات فوق صوتية.

وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنًا حول موضوعات مثل كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة. كما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين في هذه القافلة بلغت 3838 خدمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القوافل، التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة، يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور محمد خلف، مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.