كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال

شدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على أهمية الفوزأمام باتشوكا المكسيكي في مباراة كأس التحدي، والتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا يوم السبت المقبل، في مباراة كأس التحدي على ملعب 974، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، على ملعب لوسيل في نهائي بطولة إنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات.

وقال مارسيل كولر في تصريحات مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «إنه أمر رائع أن نكون هنا ونشارك في هذه البطولة، واللعب ضد أفضل أندية العالم، نحن سعداء ونتمنى الفوز في المباراة المقبلة والتأهل لمواجهة ريال مدريد في النهائي».

وأضاف: «شاهدنا مباراة باتشوكا ضد بوتافوجو لقد لعبوا بشكل ممتاز من الناحية التكتيكية، وهذه هي الطريقة التي نستعد بها الآن أيضًا.. نريد الحصول على أفضل نتيجة ممكنة ونريد بطبيعة الحال الوصول إلى النهائي ضد ريال مدريد».

وأوضح: « لهذا السبب من المهم أن يركز اللاعبون في هذه المباراة التي لا تقبل القسمة.. الخاسرون سيعودون إلى ديارهم ونحن نريد البقاء هنا لفترة أطول، بغض النظر عما إذا كان هناك وقت إضافي أو ركلات ترجيح الهدف يجب أن يكون الوصول إلى النهائي».

وتابع: «من الرائع أن أتمكن من اللعب في هذه الملاعب هنا في قطر، لم يمض وقت طويل منذ أقيمت كأس العالم هنا ولدينا أيضًا ملاعب تدريب رائعة، وهو أمر لا نملكه في أي مكان في إفريقيا».

وواصل: «هذا يجعل الأمر ممتعًا للاعبين ولي كمدرب، ونتيجة لذلك، فإن المستوى مرتفع ومن المهم أن تشعر بذلك على أرض الملعب في المباراة من أجل التقدم».

وتطرق كولر: «عندما تلعب ضد أندية من أوروبا أو فرق دولية أخرى، يمكنك اكتساب المزيد من الخبرة، ويتعلم اللاعبون من ذلك.. يمكنني تعليمهم لكنهم يتعلمون من السرعة والتقنية، يرون ذلك في اللاعبين الآخرين ومن وجهة نظري هذا هو أفضل شيء».

وأتم: «يطالب المدرب دائمًا بأقصى قدر ممكن من لعب تمريرات جيدة، والتعامل مع الكرة بشكل جيد، ولكن عندما ترى ذلك ضد لاعبين على هذا المستوى، فمن الواضح أنه دافع لتحسين مستواهم وآمل أن يستفيد لاعبونا من ذلك».

وكان الأهلي تأهل لهذه المباراة بعد الفوز على العين الإماراتي في مباراة بطل آسيا وإفريقيا والمحيط الهادي، فيما تأهل باتشوكا بعد الفوز على بوتافوجو البرازيلي في مباراة ديربي الأمريكتين.