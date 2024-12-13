 إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي

مصطفى البنا
نشر في: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 5:38 م | آخر تحديث: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 5:38 م

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي. تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس بدائرة المركز، ووجود مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى فقدانه السيطرة عليها وانقلابها عدة مرات. وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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