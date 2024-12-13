مهرجان فنون الأداء يعلن عن تفاصيل حفل افتتاح دورته الرابعة

- هشام الجخ ضيف المهرجان ومقدم حفل الافتتاح إخراج الدكتور أسامة فوزي

أعلن مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة عن اختيار الشاعر هشام الجخ ضيفا ومقدما لحفل الافتتاح الذي سيقام في الأحد 15 ديسمبر الساعة السادسة مساءً بمسرح السامر، ويتولى إخراج الحفل الفنان الدكتور أسامة فوزي بحضور ر كبير من نجوم الفن بالمسرح المصري.

تكرم إدارة المهرجان في حفل الافتتاح عدة قامات فنية بارزة، منهم المغني والمنشد الشيخ ياسين التهامي، والفنان الدكتور سامي عبد الحليم، وأستاذ الأدب الشعبي الدكتور سميح شعلان، بالإضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل محمود رضا، واسم المخرج الكبير الراحل عبد الرحمن الشافعي، واسم القدير الراحل صلاح السقا الذي أطلق اسمه على الدورة الرابعة.

تم الإعلان من قبل عن لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية للمهرجان، وتضم اللجنة كلاً من الأستاذ الدكتور الفنان أيمن الشيوي، والدكتور محمود صبري، ومصمم الديكور المسرحي حازم شبل، والمخرج محمد الصغير، والمخرج أحمد حسن.

يتولى الكاتب والمخرج أحمد البوهي رئاسة المهرجان الشرفية، الذي يقام برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية، بينما يدير المهرجان حسن علي، ويتولى عمرو محروس تنسيق فعالياته كمنسق عام، ويرأس الاتحاد أحمد علي، ويقام المهرجان بدعم من إحدى البنوك.