الصحة تنفي زيادة أعداد الإصابة بالأمراض التنفسية: المعدلات أقل من العام الماضي

طمأن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء الحالي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News»، إن الفترة من نوفمبر إلى مارس تشهد نشاطًا متزايدًا للفيروسات التنفسية كالأنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي، وهو أمر طبيعي.

وأشار إلى أن بيانات الترصد من أكثر من 400 موقع رصد في جميع المحافظات تشير إلى أن معدلات الإصابة ودخول المستشفيات هذا العام أقل من العام الماضي، نافيًا الشائعات المتداولة حول وجود «دور برد أشد ومختلف، وتزايد الإصابات» هذا الشتاء.

واستنكر الترويج لهذه الشائعات التي وصفها بالـ «ممنهجة»؛ بهدف نشر الذعر بين المواطنين، مشددًا أن ما يتداول حول زيادة حالات دخول المستشفيات والإصابات عار تمامًا من الصحة.

وأوضح أن الوزارة تتابع الوضع عن كثب من خلال 542 مستشفى مجهزة لاستقبال ومتابعة الحالات في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة الثقة في الوضع الصحي في مصر.