وزير الخارجية: القطار الكهربائي الخفيف نموذج للشراكة المصرية الصينية في تطوير منظومة النقل

في إطار زيارته للعاصمة الصينية بكين، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، مع تشيان رونج، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطيران الصينية المحدودة (AVIC).

أشاد عبد العاطي بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، مشيراً إلى أن الصين تُعد من أبرز الشركاء التنمويين والتجاريين لمصر، منوّها إلى الدور الكبير الذي تقوم به شركة AVIC في السوق المصري، مستعرضاً مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل المصرية.

واعتبر المشروع أحد أبرز ثمار التعاون الاستراتيجي بين البلدين وأحد الركائز الأساسية في استراتيجية وزارة النقل لتطوير منظومة نقل متطورة وحديثة، تماشياً مع النهضة الشاملة التي يشهدها قطاع النقل في مصر.

وأكد وزير الخارجية استعداد الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية ذات الصلة، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسريع تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والذي يحظى بأولوية خاصة لدى القيادة السياسية المصرية.

كما أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لتوسيع التعاون مع الشركة الصينية في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى بحث فرص تدشين شراكات ثلاثية في إفريقيا في هذا المجال الحيوي.

وأشار الوزير إلى الجهود التي بذلتها الشركة لتوفير برامج تدريب مهني في الصين لثلاث دفعات من المتدربين المصريين في مجالات قيادة وصيانة القطار الكهربائي الخفيف بالتعاون مع معهد تدريب نانينج للسكك الحديدية.

وأعرب عن أمله في زيادة عدد هذه الدورات التدريبية بما يسهم في تطوير الكوادر العاملة بقطاع السكك الحديدية، خاصة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم المهني في مصر.