رياح شديدة محملة بالرمال تضرب مدينة الطور بجنوب سيناء

شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، نشاطًا مفاجئًا وشديدًا لحركة الرياح المحملة بالرمال الخفيفة داخل الكتل السكنية، بينما تزداد في الظهير الصحراوي.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيانٍ له اليوم، أن الطقس في المحافظة مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، خاصة في مدينة سانت كاترين.

كما أشار إلى أن نشاط الرياح الشديد ساهم في زيادة الإحساس بالبرودة، حيث بلغت سرعة الرياح 43 كيلو مترًا في الساعة.

وأوضح المركز أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن لرفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة الطرق الدولية لرفع أي تراكمات من الرمال التي تتركها الرياح. كما تم التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة، مؤكدًا أن جميع الطرق تعمل بشكل طبيعي.

وأشار المركز إلى أن حالة البحر مضطربة، واتجاه الرياح به شمالية غربية، وتتراوح ارتفاعات الأمواج بين 3 و4 أمتار، مع التأكيد على أن جميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، ولم تتلق غرفة العمليات أي إخطار بإيقاف حركة الملاحة.

وتباينت درجات الحرارة في مدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى في مدينة طور سيناء 24 درجة مئوية والصغرى 12 درجة، وفي مدينة رأس سدر العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وفي مدينة طابا العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات.

كما سجلت مدينة سانت كاترين أقل درجات حرارة، حيث بلغت العظمى 19 درجة والصغرى 2 درجة، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 25 درجة والصغرى 18 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر نشاط الرياح بمحافظة جنوب سيناء على فترات متقطعة، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.