فسر الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليقارب مستوى 51 جنيها وتحديدًا 50.90.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، الارتفاعات إلى التغيرات على الصعيدين العالمي والمحلي، مشيرا إلى صعود الدولار عالميًا أمام جميع العملات الأخرى وأدوات الاستثمار، بما في ذلك الذهب منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن المنافسة الشديدة للدولار حاليًا تأتي من العملات الرقمية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، لافتا أنها غير مدرجة ضمن الاستثمارات في مصر.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح أن اقتراب نهاية العام يشهد زيادة في خروج الأجانب من الأدوات المالية قصيرة الأجل في مصر، مثل السندات وأذون الخزانة، والتي تعرف باسم «الأموال الساخنة»، والتي لا تتجاوز مدتها عاما واحدًا.

وأوضح أن زيادة طلبهم للدولار وتحويل أرباحهم إلى عملات أجنبية أدى إلى زيادة الضغط على سعر صرف الدولار في السوق المحلية، لاسيما مع رغبتهم في تحويل أرباحهم قبل أعياد الميلاد واستفادتهم من ارتفاع الدولار عالميا.

كما أشار إلى أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب الأربعاء في ظل المراهنات على تثبيت سعر الفائدة؛ ستؤدي إلى ارتفاع الدولار عالميا أمام باقي العملات.