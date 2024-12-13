برنامج خاص عن فلسطين في الدورة الـ35 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إضافة برنامج جديد بعنوان "فلسطين في قلب الشارع"، ضمن فعاليات دورته الـ 35، التي تنعقد خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

يسلط البرنامج الضوء على صمود وعزيمة الشعب الفلسطيني عبر مجموعة من الأعمال السينمائية المتنوعة التي تعكس واقعه وتاريخه النضالي.

ويعرض البرنامج أفلام: "باب الشمس" ليسري نصر الله، و"عائدة" لكارول منصور، و"طريق السموني" لستيفانو سافونا، و"رحلة إلى غزة" لبييرو أوسبرتي، و"يلا غزة" لرولان نورييه، و"جنين جنين" لمحمد بكري، و"200 متر"، و"العبور" لأمين نايفة، و"عيد ميلاد ليلى"، و"من المسافة صفر" لرشيد مشهراوي.

ويضم أيضا: "صداع" لرائد أنضوني، و"خالد ونعمة" لسهيل دحدل، و"المطلوبون 18" لعامر شوملي، و"روشميا" لسليم أبو جبل، و"فلسطين الصغيرة: يوميات الحصار" لعبد الله الخطيب، و"واجب" لآن ماري جاسر، و"إجرين مارادونا" لفراس خوري، "الهدية" لفرح نابلسي، و"فيزة ناديا" لهنادي عليان.

كما ينظم المهرجان معرضا يوثق تاريخ السينما الفلسطينية، والذي يشمل أرشيفا عن شهداء الصورة، ممن ضحوا بحياتهم لنقل الحقيقة، بالإضافة إلى مقاطع من الأفلام الفلسطينية التي نالت جوائز في دوراته السابقة.