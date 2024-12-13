تعرف على مجلس إدارة اتحاد اليد الجديد برئاسة خالد فتحي

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نجح خالد فتحي في الفوز برئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزه

وحصل "فتحي" على 36 صوتا بفارق كبير عن ملاحقه الدكتور محمد الأمين الرئيس السابق والذي حصل على 27 صوتا، فيما جاء هادي فهمي ثالثا برصيد 9 أصوات.

ليقود خالد فتحي اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

فيما جاء تشكيل المجلس بالكامل كالتالي:

خالد فتحي رئيسا

خالد ديوان نائبا لرئيس

نبيل خشبة أمينا للصندوق

بالإضافة إلى الأعضاء وهم "عبير عقيل عن مقعد المرأة"، بالإضافة إلى "محمد جمال هليل - عمرو العدل - عمرو فتحي - أحمد جمال الدين - خالد صالح".

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة اليد بحضور 71 هيئة لهم حق الحضور والتصويت.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر الجاري كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.