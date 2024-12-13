 الاحتلال يصدر أوامر إخلاء للمواطنين في حيي الرمال والصبرة بمدينة غزة - بوابة الشروق
الجمعة 13 ديسمبر 2024 7:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء للمواطنين في حيي الرمال والصبرة بمدينة غزة

وفا
نشر في: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 4:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 4:33 ص

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في حيي الرمال والصبرة في مدينة غزة.

وذكر مراسلنا أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" لقاطني ستة مربعات سكنية في حيي الرمال والصبرة، تمهيدا لاستهدافهما بالقصف.

واضطر المواطنون في القطاع للنزوح أكثر من مرة بحثا عن مكان آمن يحميهم من مجازر الاحتلال، إلا أن الاحتلال لم يترك مكانا في القطاع الا واستهدفه بالقصف، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومؤسسات الأمم المتحدة التي تحولت لمراكز إيواء للنازحين.

وخلفت الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 151 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.


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