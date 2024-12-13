البلشي للصحفيين: «المؤتمر يومكم لقول كلمتكم» .. بصل: مشاركة الجماعة الصحفية الفعالة ضمانة أساسية لدعم التوصيات الطموحة والجادة التى ستخرج عن المؤتمر

تطلق نقابة الصحفيين، غدا السبت، ولمدة 3 أيام، فعاليات المؤتمر السادس للصحافة المصرية، لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين، وأوضاع الصحافة وتحدياتها، بمشاركة نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

وتدشن النقابة المؤتمر بحفل افتتاح اليوم، بقاعة الشهداء - مسرح النقابة - تحت شعار «دورة فلسطين»، وتبدأ جلسات المؤتمر في اليومين التاليين.

وفي رسائله الأخير للصحفيين، قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، ناشد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في تصريحات لـ"الشروق"، جموع العاملين في المهنة لحضور المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين والذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

ووجه البلشي، حديث للصحفيين قائلا إن المؤتمر العام السادس للنقابة هام جدًا، فهو يومكم لقول كلمتكم وفرصتنا جميعًا نتحدث فيه عن أوضاع مهنتنا.

وأضاف: «الصحافة في أزمة كبيرة ولدينا فرصة كبيرة الآن لنقول كلمة فلا تتركوا الكلمة لمجموعة صغيرة، لأن وجودكم مهم جدًا ومشاركتكم هامة جدًا اقتراحاتكم مهمة ومعتبرة».

وعبر نقيب الصحفيين عن اعتقاده بأن تكون توصيات هذا المؤتمر مفصلية في عمر هذه المهنة، ما يزيد من أهمية الحضور.

وأكد البلشى، أهمية حضور الصحفيين في الجلسات الحوارية يومي الأحد والاثنين، مشيرا إلى أن افتتاح المؤتمر وانطلاقه اليوم، تحت شعار «دورة فلسطين» يعبر عن موقف النقابة مع الشعب الفلسطيني.

وعن المتوقع والمأمول من المؤتمر، قال: «نأمل في أن نتكلم عن أزماتنا بالكامل، وعن قضايا مهنتنا، كما نأمل أن نكتب خريطة طريق للمهنة للفترة المقبلة من مخرجات هذا المؤتمر».

بدوره، اعتبر منسق لجنة التشريعات والحريات بالمؤتمر السادس للصحافة المصرية، ومدير تحرير جريدة "الشروق"، محمد بصل، أن حضور الجماعة الصحفية ومشاركتها الفعالة في المؤتمر هما الضمانتان الأساسيتان؛ لدعم التوصيات الطموحة والجادة التي ستنتج عن المؤتمر، وظهرت مقدماتها في الأعمال التحضيرية، وتوجيه رسالة تعبر عن إرادة الجمعية العمومية وممارسي المهنة.

وأكد أن الحضور هام أيضا لتطوير المخرجات المختلفة من اللجان التحضيرية الثلاث وصقلها بالآراء والخبرات المبنية على العلم والتجريب، وعرض مشكلات لا يمكن أن تناقش بجدية وشفافية إلا تحت مظلة النقابة ومؤتمرها العام وخاصة ما يتعلق ببيئة العمل والإصلاح المؤسسي.

وأضاف: «يجب على الجمعية العمومية وعلى المشتغلين بمهنة الصحافة استغلال هذا المؤتمر كساحة لعرض جميع المشكلات التي تؤرق الصحفي وتقف حائلًا أمام تحقيق الحرية الكاملة للصحافة والصحفيين في ممارسة عملهم وفي النهوض بمهنتهم».

وتابع بصل: «هناك دائمًا أمل في تحسين أحوال الصحفيين المهنية والاقتصادية والعملية، وتحسين أوضاع المؤسسات، وتحسين الأجور، وتطوير بيئة العمل، وتحقيق مناخ يضمن حرية تداول المعلومات بشكل واضح».

وأوضح أن اللجنة ستعرض مشروعات قوانين ورؤى متكاملة لتعديلات تشريعية واجبة وعاجلة في مجالات إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وعلاقات العمل والأجور والتشغيل، النشر والإصدار والتراخيص، وإدارة المؤسسات، وحرية تداول المعلومات.