طالبة مصرية تحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية للكيك بوكسينج

حصلت الطالبة حنين خطاب من كلية علوم الرياضة بنات بجامعة العاصمة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للكيك بوكسينج، والتي أُقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويُعد هذا الفوز التاريخي أول مشاركة دولية للبطلة حنين، التي أثبتت جدارتها في المنافسة العالمية، لتفتح لنفسها طريقًا واعدًا نحو المزيد من البطولات والميداليات الذهبية مستقبلًا.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة إن ما حققته الطالبة حنين خطاب يُعد مصدر فخر واعتزاز للجامعة وللرياضة المصرية بأكملها.

وأضاف: "نؤمن أن الاستثمار في شبابنا هو الطريق الأمثل لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وسنواصل دعم طلابنا في مختلف المجالات العلمية والرياضية ليكونوا دائمًا سفراء للوطن".

وأوضحت الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية علوم الرياضة بنات أن الإنجاز هو ثمرة التفاني والإصرار من الطالبة حنين خطاب، التي أثبتت أن طالبات كلية علوم الرياضة بنات قادرات على المنافسة عالميًا.

وأتابعت: "نضع نصب أعيننا دائمًا دعم الطالبات المتميزات، وتوفير كل ما يلزمهن لتحقيق النجاح والبطولات، ونثق أن حنين ستكون نموذجًا يحتذى به في المستقبل".