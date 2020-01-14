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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن في لبنان

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 7:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 7:21 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد صدامات ما بين محتجين لبنانيين وقوات الأمن، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشهدت مختلف المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من التظاهرات، تخللتها صدامات بين القوى الأمنية والمحتجين، لا سيما في بيروت وطرابلس شمال لبنان.

ووقعت مناوشات بين المحتجين والقوى الأمنية في منطقة جسر الرينغ، الذي يعد الطريق الرئيس الذي يربط العاصمة بيروت بمحيطها، وتم توقيف عدد من المحتجين في محاولة من القوى الأمنية فتح الطريق بالقوة.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، قدمت على إثرها الحكومة استقالتها.

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