أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور جرين، أمس الأربعاء، إنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في أول يوم لتوليه السلطة الأسبوع المقبل.

وقالت مارجوري المؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع "نيوز ماكس" الإخباري الأمريكي، إنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد بايدن لعزله في 21 يناير الجاري، أي بعد يوم واحد من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأضافت ماجوري: "أود أن أعلن نيابة عن الشعب الأمريكي، أننا يجب أن نتأكد من محاسبة قادتنا".

وتابعت: "لا يمكن أن يكون لدينا رئيس للولايات المتحدة مستعد لإساءة استخدام سلطته كرئيس، ويمكن شراؤه بسهولة من قبل الحكومات الأجنبية، وشركات الطاقة الصينية والأوكرانية، لذا في 21 يناير، سأقوم بتقديم لائحة اتهام لعزل جو بايدن". لكن ماجوري لم تحدد ما هي الاتهامات التي ستضمنها اللائحة.

وأشارت ماجوري إلى الحجة التي تستند إليها العديد من الأصوات المؤيدة لترامب خلال الأشهر الأخيرة الماضية، والتي تتعلق بأن بايدن هدد بحجب قرض لأوكرانيا إذا لم يتم استبدال المدعي العام الأوكراني آنذاك فيكتور شوكين، لحماية ابنه هانتر، الذي كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما" منذ عام 2014 من تحقيقات فساد.