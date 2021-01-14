 الصحة العالمية تدعو لجنة الطوارئ الصحية لفيروس كورونا للانعقاد اليوم - بوابة الشروق
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الصحة العالمية تدعو لجنة الطوارئ الصحية لفيروس كورونا للانعقاد اليوم

أ ش أ
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 11:09 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 11:09 ص

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، لجنة الطوارئ الصحية المعنية بفيروس كورونا إلى عقد اجتماعها السادس اليوم الخميس؛ قبل أسبوعين من موعد انعقادها المعتاد، للنظر فيما وصفته المنظمة بـ"قضايا تحتاج إلى مناقشة عاجلة".

وقال أدهانوم -في تصريح صحفي- إن القضايا تتعلق بالمتغيرات حول فيروس كورونا، بالإضافة إلى ما يتعلق باستخدام اللقاحات وشهادات الاختبار للسفر الدولي، موضحا أن اللجنة سوف تصدر توصياتها الخاصة بالوضع الحالى لتفشي الوباء عقب انتهاء اجتماعها وبموجب اللوائح الصحية الدولية.

يذكر أن اللجنة تنعقد دوريا كل 3 أشهر، حيث كان اجتماع اللجنة الأول قد عقد في 22 و23 يناير من العام الماضي 2020؛ وعقب اجتماعها الثاني وافق المدير العام على نصيحتها، وأعلن أن تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.


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