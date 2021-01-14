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نشرت جريدة الوقائع المصرية الصادرة أمس الأربعاء، 7 قرارات لوزارة التجارة والصناعة بشأن منح المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية والكيماوية والهندسة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية، إلى جانب إلزامهم بالإنتاج وفقًا لهذه المواصفات.

وشمل القرار الأول رقم 608 لسنة 2021، بشأن منح المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية التالية مهلة توفيق الأوضاع، وهما الجبن الجاف نصف الجاف جبن الامتنان، والإيدام والجودا، والكيك ومساحيق خلطات الكيك، وسمولينا قمح الديورم، ودقيق قمح الديورم، وزبدة الشيا، والمشروبات الغازية.

والقرار الثاني رقم 609 لسنة 2020، بمنح المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بالقرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.

والقرار الثالث رقم 610 لسنة 2020، بإلزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالمقاييس المدرجة بهذا القرار طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.

والقرار الرابع رقم 611 لسنة 2020، بأن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.

والقرار الخامس رقم 620 لسنة 2020، بتعديل اسم المواصفة رقم (1007-3) الواردة بالمادة الأولى مسلسل رقم (1) من القرار الوزارى رقم 608 لسنة 2020 المشار إليه ليكون بيانها كالآتى (الجبن الجاف الجزء الثالث: جبن الأمنتال).

والقرار السادس رقم 621 لسنة 2020، بتعديل اسم المواصفة رقم (3123-14) الواردة بالمادة الأولى مسلسل رقم (16) من القرار الوزارى رقم 609 لسنة 2020 المشار إليه ليكون بيانها كالآتى (أمان لعب الأطفال- الجزء الرابع عشر: لعب الترامبولين للاستخدام المنزلى).

والقرار السابع رقم 622 لسنة 2020، تعدل اسم المواصفتين الواردتين فيما بعد والمذكورتين بالمادة الأولى مسلسل (12، 13) على الترتيب من القرار الوزارى رقم 610 لسنة 2020 المشار إليه ليكون بيانهما كالآتي(أدوات العناية بالطفل، عربات ذات عجلات لنقل الطفل، كراسي الدفع وعربة الطفل).