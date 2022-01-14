 مجلس الأمن الإفريقي يبحث الأوضاع في مالي وتشاد - بوابة الشروق
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مجلس الأمن الإفريقي يبحث الأوضاع في مالي وتشاد

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 11:38 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 11:38 م

اجتمع مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، برئاسة غانا لمناقشة تطورات الأوضاع في مالي وتشاد والتجديد لقوات حفظ السلام في منطقة بحيرة تشاد.

وأوضح الحساب الرسمي لمجلس السلم والأمن الافريقي على تويتر، تأكيد مفوض مجلس الأمن بانكول أديوي على عدم التسامح مطلقا إزاء التغيرات غير الدستورية التي تشهدها مالي.

ورحب مجلس الأمن بالتقدم المحرز من قبل القوات المشتركة لحفظ السلام في مواجهة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد، كما صادق المجلس على تجديد فترة عمل القوات المشتركة 12 شهرًا بدء من فبراير المقبل.

وتعهد مجلس السلم والأمن بالوقوف مع تشاد لتخطي المرحلة الانتقالية وتعزيز الحوار والانتقال السلمي للسلطة.

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