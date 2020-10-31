معلومات عن جامعة الملك سلمان في سيناء

- 5 مليارات جنيه تكلفة إنشاء فرع جامعة الملك سلمان بالطور

تعُد جامعة الملك سلمان الدولية واحدة من المشروعات القومية الهامة للتعليم العالي، التي أقيمت في محافظة جنوب سيناء، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الطور.

ويتميز موقع الجامعة بفرع الطور بموقعه الجغرافي الفريد، وامتلاكه للمقومات التعليمية، والرياضية، والثقافية، والمعيشية، بما يجعله بيئة تعليمية مُتميزة.

و أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إنشاء فرع الطور بجامعة الملك سلمان الدولية يأتي استجابة لرؤية القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء، وحماية الأمن القومى المصري، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التي يستفيد منها المواطنون ، مشيرًا إلى أهمية فرع الجامعة بالطور؛ لكونه يضم كليات وبرامج متميزة في القطاع الصحي والهندسي والتكنولوجي، ويعتمد على كل وسائل التعليم الذكي والتكنولوجيا الحديثة.

ويُقام المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور على مساحة 200 فدان في المرحلة الأولى، بتكلفة تبلغ 5.25 مليار جنيه، ويحتوي على كليات: (الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب)، ويُوجد بالمقر الرئيسي منطقة متكاملة للألعاب الرياضية، تحتوي على ملاعب مكشوفة، وصالات للألعاب المغطاة، وحمام سباحة أوليمبي، ومركز للمؤتمرات.