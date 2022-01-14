التنمية المحلية: كل فرق العمل على الأرض لتدبير مختلف السلع والخدمات للأهالي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تعمل مع الأحياء لكسح مياه الأمطار وتطهير الشوارع أول بأول، من خلال الربط الدائم بين غرف العمليات والأزمات على مستوى المحافظات.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حوار الخميس»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الخميس، أن كل فرق العمل موجودة على الأرض، من وحدات الإدارة المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات الخدمية، لتدبير مختلف السلع والخدمات للأهالي في جميع المحافظات المصرية.

وعن مبادرة «حياة كريمة»، أشار إلى اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع في يناير عام 2019، ليساهم في تطوير البنية الأساسية والمشروعات القومية التي تعزز قدرة الدولة المصرية في البدء بتحقيق التنمية المستدامة لقرى الريف المصري.

وذكر أن «حياة كريمة» مشروع يستهدف تدخل عاجل لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بنسبة 58% من إجمالي عدد السكان بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه، بإجمالي حوالي 4584 قرية، معلقًا: «هذه تنمية شاملة بكل تدخلاتها».