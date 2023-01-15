علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو الذي صوره الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، من أجل دعوة الملياردير إيلون ماسك، لزيارة مصر.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، إنه يفخر بأناس تحب بلدها وتحاول مساعدتها مثل «حواس»، مشيدًا بالطاقة الإيجابية المثارة حول زيارة الآثار المصرية، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: «زاهي حواس رجل ذكي جدًا، ضرب عصفورين بحجر، وجه دعوة لإيلون ماسك من أجل زيارة مصر، وذكره وذكر العالم كله أن لنا آثارًا منهوبة، بينها القبة السماوية الخاصة بمعبد دندرة».

واستطرد: «هذه أشياء حقن تحت الجلد، وغير متعلقة فقط بتوجيه رسالة مفادها: (زوروا مصر وأهلا بكم وصينية البسبوسة والتنورة)، لكنها تشجع أي شخص على زيارة مصر، ونصح الدائرة المحيطة به بإجراء جولة فيها».

وأعرب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، وذلك تعليقًا على فيديو لسرداب في معبد دندرة.

وأثارت التغريدة إعجاب كثير من المتابعين في مصر وخارجها، ما دفع عدد من المشاهير في مصر إلى دعوة رجل الأعمال الأمريكي، لزيارة المعبد.