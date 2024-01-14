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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعلن ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 11:29 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 11:29 م

قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، إن مقاتلات إسرائيلية وجهت سلسلة من الضربات لأهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن الجيش قوله، إن الضربات شملت مناطق في وادي مرجعيون مقابل كفار يوفال- حيث قتل بارك إيلون، عضو في فرقة إنذار محلية، ووالدته ميرا - وكذلك في يارون وكفار كيلا ومنطقة صور في القطاع الغربي.

وكانت السلطات الأمنية الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بمقتل الإسرائيليين جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان.

وذكرت قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم أنه بعد مقتل بارك /40 عامًا/ بصاروخ مضاد للدبابات على منزله بكفار يوفال في شمال إسرائيل، توفيت والدته /70 عاما/ متأثرة بإصابتها.

وأشارت إلى أن "طائرات سلاح الجو أغارت على بنيتين تحتيتين ومقر عملياتي وهدف عسكري لحزب الله في الأراضي اللبنانية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن القضاء على خلية مكونة من أربعة متسللين من لبنان اجتازوا خلال الليلة الماضية الحدود الإسرائيلية، حيث رصد الجنود الإسرائيليون خلال قيامهم بدورية في منطقة هار دوف/ مزارع شبعا، مجموعة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وبدأت بإطلاق النار باتجاه القوات التي ردّت بالذخيرة الحية، مما أدى إلى مقتل أربعة متسللين.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية وقذائف الهاون باتجاه تلك المنطقة.

وتشهد المناطق على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، ردا على هجمات حماس على الدولة العبرية.

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