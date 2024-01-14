4500 سائح يزورون معبد الكرنك في الأقصر

قال مصدر بمعبد الكرنك بالأقصر، إن المعبد شهد اليوم، الأحد، إقبالا كبير جدًا من جانب السياح الأجانب والزوار المصريين من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.



وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن عدد الزائرين للمعبد بلغ 4500 زائر، بينما تنوعت جنسياتهم ما بين صيني، نيوزلندي، إسباني، هولندي، فرنسي، ألماني، ياباني، هندي، وأمريكي"، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية، أبرزها تونس، وبعض العرب المقيمين في إسبانيا وفرنسا، وزائرين مصريين" توافدوا على المعبد.



وأضاف المصدر، أن الإقبال على زيارة المعبد ازداد بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية ومتوقع أيضا أن يزداد بنفس الشكل خلال الفترة المقبلة نتيجة احتفال عدد كبير من الزوار بالسنة الميلادية الجديدة في الأقصر خاصة مع الحالة الحُلة التي بدت عليها مؤخرًا، بجانب قرب بدء أحازة نصف العام لطلبة الجامعات.



من جهته، أشار الطيب غريب، مدير معبد الكرنك بالأقصر، إلى أن المعبد يشهد حاليا إقبال غير مسبوق في الموسم السياحي الشتوي، حيث تقدم أيضا رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وشواطئ البحر الأحمر حالة من الانتعاشة للاستمتاع بالعناصر الأثرية الضخمة التي يضمها المعبد.



واستطرد غريب، إلى "الشروق" احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد ساهمت بقوة في زيادة أعداد الزائرين للمعبد الذي فضلوا اختيار الأقصر لاحتفالاتهم فهم الآن يزورون المعبد ويستعرضون عظمة الأجداد في كتابة التاريخ في أحضان تلك المدينة الساحرة.