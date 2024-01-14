حسن نصرالله: إسرائيل غارقة في الفشل بعد 100 يوم من الحرب على غزة

وصف حسن نصرالله أمين عام حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إسرائيل بأنها غارقة في الفشل، وذلك بعد 100 يوم على حرب غزة.

وقال نصر الله في خطاب متلفز "إسرائيل غارقة في الفشل وهي في حفرة عميقة بتأكيد محلليها وهي لم تصل إلى أيّ نصرٍ وحتى إلى صورة نصر".

وأكد أن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة وغير المعلنة وذلك بإجماع الإسرائيليين أنفسهم.

وأشار نصر الله إلى أن إسرائيل في هذه الحرب على قطاع غزة هي الأكثر تشدداً وتكتماً على الأخبار من أي حرب أخرى.

وتابع "لولا وسائل الإعلام لما كنا لنعرف شيئا حول ما يجري في غزة".