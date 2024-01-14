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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: الشاباك يحذر الحكومة من قطع تمويلها عن القطاع العربي

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 3:33 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 3:33 م

حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) من أن قطع الحكومة تمويلها عن القطاع العربي سيشكل تهديدا استراتيجيا للأمن.

وذكر الجهاز في خطاب أنه ربما يكون هناك مخاطر من أن ينضم المواطنون العرب إلى جماعات إرهابية، إذا تضرروا اقتصاديا، طبقا لما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية واي نت اليوم الأحد.

كما حذر الجهاز أيضا من أن تسليم أسلحة إلى فرق المهام الأمنية الخاصة في القطاع اليهودي، يزيد من انعدام الأمن، الذي يشعر به المواطنون العرب في إسرائيل، والذي تزايد بالفعل منذ تشكيل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة.


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