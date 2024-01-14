اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، شقيقتي القيادي الراحل في حركة حماس الفلسطينية، صالح العاروري، من بلدة عارورة ومدينة البيرة في الضفة الغربية.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 25 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم شقيقتا الشهيد الشيخ صالح العاروري، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أيضا 15 مواطنا من عمال غزة.

وأوضحت الهيئة أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، بيت لحم، وجنين.

وبحسب الهيئة، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 5875 فلسطينيا.