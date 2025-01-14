جيهان الشماشرجي تنضم إلى فريق عمل فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة

انضمت الفنانة جيهان الشماشرجي إلى طاقم عمل فيلم الدراما والرومانسية المنتظرة «هيبتا: المناظرة الأخيرة»، والذي يجري تصويره حاليا استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية خلال عام 2025.

فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة» هو إنتاج مشترك بين ذا برديوسرز وڨوكس ستوديوز، من إخراج هادي الباجوري، وهو مستند إلى قصة لمحمد صادق. السيناريو من تأليف محمد جلال ومحمد صادق، بالتعاون مع نورهان أبو بكر.

يستعرض الفيلم تقلبات العلاقات الإنسانية من زوايا عميقة ومختلفة وتأثيراتها على حياتنا، ويشارك في بطولته كريم فهمي، ومنة شلبي، وسلمى أبو ضيف، وكريم قاسم، وأسماء جلال، ومايان السيد، وحسن مالك، ومحمد ممدوح.