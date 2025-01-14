سول: وحدة عسكرية توافق على دخول قوات الشرطة ومكتب مكافحة الفساد إلى المقر الرئاسي

وافقت وحدة عسكرية تحرس المقر الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على دخول مسؤولي الشرطة ووكالة مكافحة الفساد إلى المقر الرئاسي من أجل توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول ، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤولين.

وقالت الوحدة العسكرية التابعة لقيادة دفاع العاصمة، إنه بناء على طلب من مكتب التحقيق في شؤون الفساد بالنسبة للمسؤولين البارزين، ستسمح لمحققي المكتب والشرطة ووزارة الدفاع بدخول مقر الرئاسة، حسبما أفاد رئيس المكتب.

يشار إلى أن الوحدة العسكرية مسؤولة عن حراسة المبنى الخارجي لمقر الرئاسة.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة الشرطة ومسؤولي مكتب التحقيق في شؤون الفساد بالنسبة للمسؤولين البارزين، في تنفيذ محاولتهم الثانية لاحتجاز يون ، والتي من المتوقع أن تتم صباح غد الأربعاء.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال جهاز الأمن الرئاسي إنه سيمنع المحاولة، مدعيا أن الدخول القسري إلى مقر إقامة يون سيكون "غير قانوني" وتعهد بالرد بما يتماشى مع بروتوكولاته الأمنية.