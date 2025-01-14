نشرت كتائب "المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين"، مقطع فيديو يظهر استهداف مقري قيادة إسرائيلية في قطاع غزة بصواريخ "حاصب" وقذائف هاون.



وأكدت كتائب "المجاهدين" في بيان، أن "الهجوم استهدف مقر قيادة جيش الاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، بصواريخ من طراز حاصب 111 إلى جانب قذائف الهاون عيار 81".

وأظهر مقطع الفيديو لحظات إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه الأهداف المستهدفة.



وتأتي هذه العملية في إطار مقاومة الفصائل في قطاع غزة، حيث تصاعدت وتيرة العمليات في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط و4 جنود اليوم الاثنين خلال معارك في بيت حانون شمالي قطاع غزة، بينما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الأمور لا تسير على ما يرام، وهناك شهادات مؤسفة للغاية لعدد من القادة والجنود حول طريقة إدارة القتال شمال قطاع غزة.