الأورمان: توزيع 800 ألف كرتونة غذائية و500 ألف بطانية وألف طن لحوم في رمضان

أعلن محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنّ الأورمان تُجهز لتوزيع 800 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 500 ألف بطانية بمناسبة الشتاء، بالإضافة إلى ألف طن كيلو لحوم بالتوازي مع كراتين رمضان.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى ضخ جمعية الأورمان في محافظة الفيوم على مدار سنوات من العمل؛ أكثر من 1.2 مليار جنيه في مشروعات صغيرة، مثل رؤوس ماشية، ومساعدات مالية للأهالي، وسداد ديون، وزواج يتامى، وعمليات قلب، ورفع كفاءة مدارس حكومية.

وأضاف أن المجتمع المدني في مصر يمثل الضلع الثالث في مثلث التنمية، مشيرا إلى أنه يبذل جهودا كبيرة، ليس جمعية الأورمان وحسب؛ بل من خلال جميع جمعيات التحالف الوطني وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.