 أمين عام الناتو يعلن إطلاق مهمة جديدة لحماية الكابلات البحرية في منطقة بحر البلطيق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين عام الناتو يعلن إطلاق مهمة جديدة لحماية الكابلات البحرية في منطقة بحر البلطيق

هلسنكي - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:20 م

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن الحلف بصدد إطلاق مهمة جديدة لحماية الكابلات البحرية في منطقة بحر البلطيق.

وقال روته، خلال اجتماع مع قادة دول حلف شمال الأطلسي الواقعة على بحر البلطيق، في هلسنكي، إن المهمة سيطلق عليها اسم "حارس البلطيق".

وأضاف روته، للصحفيين، أن المهمة ستشمل مجموعة من القدرات، من بينها الفرقاطات وطائرات الدوريات البحرية، من بين أمور أخرى، وستعزز يقظتنا في بحر البلطيق.

وقال روته، إنه سيتم نشر أسطول صغير من الطائرات المسيرة البحرية لتوفير مراقبة وردع معززين.

ويأتي الاجتماع، في الوقت الذي أدت فيه سلسلة من الحوادث في بحر البلطيق، إلى إثارة مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الروسية المحتملة في المنطقة.

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