المدعية العامة الأمريكية: إصابة عميل برصاصة من بندقية الرجل المتهم في الهجوم على عشاء مراسلي البيت الأبيض

أكدت السلطات الأمريكية أن رصاصة من بندقية الرجل المتهم بمحاولة اقتحام عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في محاولة لقتل الرئيس دونالد ترامب، أصابت أحد عملاء الخدمة السرية، وفقا للمدعية العامة الاتحادية المشرفة على التحقيق.

وقالت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، الأسبوع الماضي، إنه لا يوجد دليل على أن العميل أصيب بنيران صديقة خلال الحادث الذي وقع في أحد فنادق واشنطن يوم 25 أبريل الماضي، لكنها ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك اليوم الأحد بالقول إن رصاصة من أحد أسلحة كول توماس ألين أصابت سترة الضابط المقاومة للرصاص.

وقالت لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن": "يمكننا الآن أن نثبت أن الطلقة التي جاءت من رصاصة بندقية موسبرج الخاصة بالمدعى عليه كانت متشابكة مع ألياف سترة ضابط الخدمة السرية. إنها بالتأكيد رصاصته."

وأصيب ألين، الذي لا يزال خلف القضبان في انتظار محاكمته، أثناء الهجوم ولكن لم يتم إطلاق النار عليه. ونجا الضابط.

وقدم محامو المدعى عليه اليوم الأحد وثيقة إلى المحكمة قالوا فيها إنهم علموا أنه لم يعد تحت مراقبة الانتحار ويسعون إلى سحب طلب رسمي لإبعاده عن هذه المراقبة.



وسبق أن أصيب ترامب بجروح خلال محاولة اغتيال أثناء تجمع انتخابي في مدينة باتلر في 13 يوليو 2024.

ثم في 15 سبتمبر من ذلك العام ،أُلقي القبض على رجل مسلح بعد رصده بالقرب من ملعب جولف ترامب في ويست بالم بيتش بينما كان الرئيس يلعب جولة هناك.

وفي فبراير ، العام الجاري ، أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، إطلاق النار على رجل مسلح وقتله بعد دخوله النطاق الأمني المحيط بمنتجع مارالاجو الخاص بالرئيس الأمريكي في بالم بيتش بولاية فلوريدا.