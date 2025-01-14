 ميلان يقلب الطاولة على كومو في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميلان يقلب الطاولة على كومو في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 10:12 م

قلب ميلان الطاولة على مضيفه كومو محققا فوزا صعبا بنتيجة 2 / 1 في مباراة مؤجلة من الجولة 19 بالدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

لم يحافظ كومو على تقدمه بهدف سجله الإسباني آساني دياو في الدقيقة 60.

وأدرك ميلان التعادل بهدف الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقة 71.

ورفع ثيو رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسجل أيضا هدفه الرابع في جميع المسابقات.

وانتزع ميلان الفوز بهدف للبرتغالي رافاييل لياو في الدقيقة 76، ليسجل هدفه  الرابع في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وعاد ميلان لطريق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، محققا فوزه الثامن في الدوري هذا الموسم.

أما كومو بقيادة مدربه الإسباني الشاب سيسك فابريجاس، فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي، والتاسعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.


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