توقعات بتراجع الأسعار العالمية لـ6 سلع استراتيجية خلال مارس المقبل

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• 28 دولارا هبوطا في السكر و93 في زيت الصويا و11 دولارا في الذرة

توقعت غرفة الصناعات الغذائية، التابعة لاتحاد الصناعات، انخفاض الأسعار العالمية لـ6 سلع استراتيجية خلال شهر مارس المقبل، وهى السكر الأبيض والخام والقمح والأرز غير المقشور وزيت النخيل والكاكاو، لكن التقرير توقع ارتفاع أسعار الذرة الصفراء وزيت الصويا والبن.

ورجح التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، تراجع أسعار السكر الأبيض بنحو 25 دولارا للطن فى مارس 2025، ليصل إلى 503 دولارات مقابل 528 دولارا فى ديسمبر الماضى، كما توقع انخفاض السكر الخام 25 دولارا للطن إلى 423 دولارا مقابل 448 دولارا.

وتتأثر مصر بالتراجعات أو الارتفاعات في أسعار السكر العالمية، حيث يستهلك المصريون نحو 3.3 مليون طن سكر سنويا؛ فى حين يبلغ الإنتاج المحلى نحو 2.2 مليون طن من سكر البنجر والقصب؛ ما يدفع لاستيراد نحو مليون طن خام سنويا.

وبحسب التقرير، من المرجح انخفاض أسعار القمح خلال مارس المقبل بنحو 5 دولارات للطن ليصل إلى 200 دولار، مقابل 204 دولارات فى ديسمبر الماضى.

كما توقع أن تتراجع أسعار الكاكاو خلال شهر مارس لتصل إلى 10.57 دولار للكيلو مقابل 10.85 دولار خلال ديسمبر الماضي، فيما لفت إلى ارتفاع أسعار البن خلال نفس الشهر ليصل إلى 8.90 دولار للكيلو مقابل 8.81 دولار.

وفيما يتعلق بأسعار الزيوت ومنتجاتها، توقع التقرير هبوط أسعار زيت النخيل فى مارس المقبل بـ12 دولارا فى الطن الواحد ليصل إلى 932 دولارا مقابل 944 دولارات فى ديسمبر 2023، فيما توقع صعود زيت الصويا خلال نفس الشهر بنحو 93 دولار للطن ليصل إلى 1004 دولارات مقابل 911 دولارا للطن.

وتوقع التقرير زيادة أسعار الذرة الصفراء عالميا بنحو 11 دولار لتصل إلى 185 دولارا مقابل 174 دولارا للطن فى ديسمبر 2024.

وبحسب التقرير فإن أسعار اللحم البقرى زادت خلال شهر ديسمبر الماضى، إلى 6.23 دولار للكيلو الواحد، فيما قفزت أسعار الدواجن خلال الشهر نفسه لتبلغ 1420 دولارا للطن.

ولفت التقرير إلى تراجع أسعار الشاى فى ديسمبر لتصل إلى 2.96 دولار للكيلو جرام، مقابل 3.9 دولار في نوفمبر.