ارتفعت صادرات الصين في 2025 رغم حالة عدم اليقين التي أحدثتها زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، وتجاوز فائضها التجاري تريليون دولار لأول مرة مسجلا رقما قياسيا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر الأربعاء، عن الإدارة العامة للجمارك الصينية حول بيانات التجارة الخارجية للعام 2025.

وأظهرت البيانات بلوغ قيمة الصادرات الصينية العام الماضي نحو 3.77 تريليونات دولار بزيادة قدرها 5.5 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه.

أما قيمة الواردات فبلغت 2.58 تريليون دولار دون أي زيادة مقارنة بعام 2024، محققة بذلك فائضا تجاريا بلغت قيمته 1.19 تريليون دولار.

يشار أن التوترات الجمركية المستمرة مع الولايات المتحدة طوال العام أثرت سلبا على التجارة الخارجية الصينية متسببة بتراجع الصادرات الصينية بنسبة 20 بالمئة على مدار العام إلى حوالي 471 مليار دولار.

وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية سلسلة توترات في الفترة الأخيرة، اتسع نطاقها نتيجة لرفع الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية من جهة، وجهود الصين للسيطرة على المعادن النادرة التي تُعد حيوية في سلاسل التوريد العالمية من جهة أخرى.