أعلنت دار بين الياسمين للنشر والتوزيع عن إصدارها رواية "بيبة" للكاتب محمد سمير، وهي أول أعماله، وذلك ضمن إصدارات الدار المشاركة في فعاليات معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ57.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"بيبة"… حكاية إنسانية تتقاطع فيها القداسة مع الخطيئة، والذاكرة مع الألم.

تبدأ الرواية من واقعة غامضة في منتصف الطريق، لتفتح دفاتر قديمة تعود بنا لعقود من التحولات الاجتماعية والنفسية، حيث تتشكل المصائر تحت ضغط القهر، والفقر، والكبت، والخرافة.

يرسم محمد سمير عالمًا كثيف التفاصيل، تتحرك فيه الشخصيات بين الريف والمدينة، بين التدين الظاهري والرغبات المكبوتة، وبين البحث عن الخلاص والوقوع في العتمة. حكاية امرأة سُلب منها الشعور، وظلت تبحث عن ذاتها في طرق ملتوية، حتى وصلت إلى لحظة الاختيار الأخير.

"بيبة" رواية تطرح أسئلة موجعة عن الجسد، والدين، والمجتمع، وعن كيف يمكن للإنسان أن يُدان فقط لأنه حاول أن يشعر.