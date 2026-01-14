رئيسة الوزراء اليابانية تعتزم حل البرلمان

أبلغت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، حزبها الحاكم بأنها ستحل البرلمان تمهيداً لإجراء الانتخابات قريبا، وذلك بحسب ما قاله أحد قادة حزبها، الديمقراطي الليبرالي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن تاكايشي قولها إنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن حل الدايت الوطنى (البرلمان)، في 19 يناير الجاري، بحسب هيروفومي يوشيمورا، الرئيس المشارك لحزب الابتكار الياباني.

وتأتي تصريحات يوشيمورا، التي تؤكد خطط إجراء الانتخابات، بعدما أثارت تقارير إعلامية تكهنات في مطلع الأسبوع الجاري بأن تاكايشي - التي تولت السلطة في أكتوبر الماضي - ستسعى للفوز بتفويض للمضي قدما في أجندتها الدبلوماسية المتشددة وسياساتها الاقتصادية الداعمة للتحفيز الاقتصادي.