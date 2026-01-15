سلطان عُمان ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان قضايا إقليمية ودولية

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق، الأربعاء، مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إن السلطان استقبل ميلوني في قصر البركة العامر، وذلك في إطار زيارة تجريها إلى عُمان لم يُعلن عن مدتها.

وأضافت الوزارة، أن اللقاء تناول أوجه التعاون القائمة بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والتقنيات الحديثة والأمن الغذائي والسياحة، إلى جانب مجالات الثقافة والتعليم.

وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد السلطان هيثم بن طارق، تطلعه إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة، بحسب البيان.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصلت ميلوني، إلى مسقط، وفق بيان آخر لوزارة الخارجية العُمانية.