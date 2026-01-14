لبنان والأردن يوقعان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

وقع لبنان والأردن، الأربعاء، 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ونظيره الأردني جعفر حسان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، أن الجانبين وقعا 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية عقب انتهاء أعمال اللجنة اللبنانية الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة والتي جرت في السرايا الحكومية في بيروت.

وشملت الاتفاقيات مجالات الصناعة والتجارة، والتدريب المهني، والتربية والتعليم، إضافة إلى التحول الرقمي، والنقل، والشباب، والإدارة المحلية، والحماية المدنية، والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والإعلام، والضمان الاجتماعي، والعمل، والطاقة، والبيئة، والاستثمار، والخدمة المدنية.

وكانت الاجتماعات التحضيريَّة للجنة المشتركة بدأت الثلاثاء، وترأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط.

وذكر بيان الحكومة اللبنانية، أن مراسم استقبال رسمية جرت في قصر الحكومة وسط بيروت، عزف خلالها النشيدان الوطنيان اللبناني والأردني، قبل أن يستعرض رئيسا الوزراء حرس رئاسة الحكومة ويصافحا أعضاء الوفدين اللبناني والأردني.

وعقب مراسم الاستقبال، عقد سلام وحسان اجتماعًا ثنائيًا جرى خلاله البحث في التطورات السياسية الراهنة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، قبل أن يوقّع رئيس الوزراء الأردني على السجل الذهبي.

وترأس الرئيسان لاحقًا اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.