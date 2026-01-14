محمد سعده: لقاء الرئيس الشرع مع رجال الأعمال المصريين يؤكد اهتمام سوريا بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر

قال محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، إن اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية السورية، مع رجال الأعمال المصريين يُعد لقاءً بالغ الأهمية، لما يعكسه من اهتمام الدولة السورية بتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.

وأضاف سعده في بيان له أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمتلك خبرات تراكمية كبيرة يمكن أن تستفيد منها الدولة السورية، لا سيما في ظل التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات متعددة، أبرزها مشروعات الطرق والنقل واللوجستيات والسكك الحديدية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول، ومحطات توليد الكهرباء، ومشروعات المياه والتحلية، فضلًا عن الخبرات في مجال التطوير العقاري.

وأشار إلى أن وجود ما يقرب من مليون ونصف مواطن سوري في مصر أسهم في خلق نماذج نجاح متميزة، خاصة في قطاع الصناعة والملابس الجاهزة وقطاعات التجزئة، وهو ما يعكس فرصًا حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأكد سعده تطلع رجال الأعمال المصريين إلى توسيع استثماراتهم داخل السوق السورية، والعمل على إقامة صناعات مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الشراكة الاقتصادية الإقليمية على أسس مستدامة تخدم مصالح البلدين.

ووقع اتحاد الغرف التجارية المصرية مذكرة تفاهم خلال فعاليات الملتقى مع نظيره في دولة سوريا الشقيقة، والتي تهدف إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص، وإنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتنظيم الوفود والملتقيات، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات.

وشارك في فعاليات «الملتقى الاقتصادي السوري ـ المصري» عدد من السادة الوزراء في سوريا، والسفير المصري في سوريا، واتحادي الغرف التجارية وقطاع الأعمال في البلدين الشقيقين، والذي يأتي لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي، وإتاحة منصة رسمية لبحث الفرص الاستثمارية وتطوير الشراكات التجارية بين مصر وسوريا.